07 октомври 2025, 18:52 часа
"Хора с прякори": Заместник-кмет на София с твърдения за рекет около сметосъбирането

Опит за рекет от страна на хора с прякори, свикнали да работят с методи от 90-те години. Така заместник-кметът на София по екология Надежда Бобчева определи в „Лице в лице“ по bTV ситуацията с препълнените кофи за боклук в столицата и търсенето на фирма за сметопочистване за районите „Люлин“ и „Красно село“. По думите ѝ част от участниците в обществената поръчка за почистване са подали оферти от два до три пъти над прогнозните цени на общината, а други са били елиминирани с непазарни и дори криминални методи.

„На един от кандидатите му запалиха камионите, а на друг – чуждестранна компания, участваща в консорциум, беше отнет лицензът от МОСВ – точно преди да отвори офертата си“, посочи Бобчева. Тя обвини министерството в бездействие и подчерта, че МВР не е изяснило случая повече от два месеца.

Според зам.-кмета, общината е отказала да се поддаде на натиск за подписване на договори на „неприемливи“ цени. „Можехме просто да подпишем и да няма криза. Но отказахме да приемем този рекет“, каза тя.

Бобчева уточни, че Столичната община вече е мобилизирала собствен ресурс – 12 камиона на „София Екострой“, които по график обслужват районите „Люлин“ и „Красно село“, както и техника, предоставена от общините Панагюрище, Елин Пелин и Ботевград. „До събота ще почистим всичко, дори един фас няма да остане“, увери тя, като съобщи, че за уикенда е организирана и доброволческа акция с граждани.

На въпрос дали има грешки в действията на администрацията, Бобчева отговори: „Няма как да избегнеш такава ситуация, когато става дума за огромни интереси. Натискът идва от самите участници, не от общината.“

Тя обяви, че в четвъртък в Столичния общински съвет ще бъде внесен нов доклад за отпускане на допълнителни средства, около 9 милиона лева, за закупуване на техника и увеличаване на капацитета на общинското предприятие „София Екострой“. По думите ѝ подкрепа вече е изразена от почти всички политически групи – ПП-ДБ, „Спаси София“, БСП и дори ГЕРБ.

Зам.-кметът настоява, че общината действа прозрачно и ще публикува до края на седмицата всички резултати от текущата обществена поръчка. „Ние не закъсняхме. Просто отказахме да бъдем част от схемите. Това не е криза – това е изпитание за почтеността на институциите“, заяви Бобчева.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
