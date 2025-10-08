Червен код: Повишиха опасността за значителни валежи в седем области

Повишиха степента на опасност за значителни валежи. Червен код е обявен за днес (8 октомври) за областите Силистра, Русе, Велико Търново, Разград, Плевен, Ловеч и Габрово. Той се издава заради продължаващите значителни валежи от дъжд с количества над 65 милиметра, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за областите Враца, Търговище и Добрич.

Жълт код за значителни валежи е в сила в областите Монтана, Варна и Шумен.

Времето днес

Ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количества в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Температурата на морската вода 19 и 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 1 градус.