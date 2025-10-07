Граждани се организират и сами чистят преливащите кофи в "Люлин" и "Красно село"

След изтичането на договора с фирмата, отговаряща за сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село", контейнерите за боклук в двата района преливат, а улиците са затрупани с отпадъци. Новите оферти за сметосъбиране се оказаха на двойно по-висока цена, което Столичната община определи като "икономически неприемливо". Затова беше въведено кризисно сметосъбиране, докато се намери нов изпълнител.

В отговор на ситуацията, жители на кварталите започнаха да се самоорганизират чрез квартални групи във Facebook. Те създават графици, за да почистват около кофите, извозват натрупани отпадъци с лични автомобили и дори публикуват снимки, за да мотивират други да се включат. В някои групи се координират общи акции по почистване през уикендите, а местни търговци предоставят ръкавици и чували.

Столичната община призова жителите на засегнатите райони да изхвърлят отпадъците разделно и да не оставят едрогабаритни предмети край контейнерите. На сайта на общината е публикувана карта с местата на големите контейнери, а временни пунктове за смет са разположени в някои междублокови пространства.

Градската управа уверява, че до подписването на нов договор ще продължи временното сметосъбиране с наличен общински ресурс, за да се избегне санитарна криза.