Любимец на Сектор Г кара последния си сезон в ЦСКА?

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА кара последния си сезон в клуба. Става въпрос за 34-годишния вратар на „армейците“ Густаво Бусато. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите бразилецът ще се събере багажа след края на настоящата кампания, когато изтече договорът му с „червените“. Причината е, че шефовете на родния гранд не възнамеряват да му предложат нов контракт като по този начин той ще стане свободен агент.

Договорът на Густаво Бусато няма да бъде продължен

Густаво Бусато има договор с ЦСКА до края на юни 2026 година. В него има клауза за удължаването му с още един сезон. Ръководството на „армейците“ обаче няма намерение да я активира, тъй като в последно време бразилецът загуби титулярното си място в състава за сметка на национала на Беларус Фьодор Лапухов. Затова и Бусато ще трябва да напусне „червените“, а шефовете ще трябва да потърсят негов заместник, който евентуално да бъде резерва на настоящия титуляр.

Кариерата на бразилеца в ЦСКА

Бусато пристигна в ЦСКА през лятото на 2019 година от нискоразрядния бразилски Итуано. В началото той бе резерва, но след това успя да се пребори за титулярното място в тима на „червените“. До момента кариоката има на сметката си общо 203 мача за „армейците“ във всички турнири. В тях той е допуснал 159 попадения, а в 98 срещи е успял да запази мрежата си „суха“. Именно Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на ЦСКА. С „армейците“ бразилецът спечели един път Купата на България.

