Община Елин Пелин се допитва до гражданите за празничната си програма през декември

Декември наближава! Месецът на светлината, на уюта, на усмивките и дъха на канела. Месецът, в който Елин Пелин се превръща в истинска приказка от светлини и доброта. Тази година искаме празничният декември да бъде още по-вълшебен – такъв, за какъвто нашите съграждани мечтаят! Затова Ви каним да споделите с нас своите идеи, желания и вдъхновения в кратката ни анкета.

Какви събития искате да видите? Каква музика да звучи? Каква да бъде коледната украса? Вашето мнение е важно, защото заедно творим празничния дух на нашия град.