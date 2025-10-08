"Там ще му е трудно да излъже": Мирчев призова Борисов да даде интервю за "Уолстрийт Джърнал"

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев призова Бойко Борисов да даде интервю пред "Уолстрийт Джърнал", защото по думите му там ще е трудно да излъже. Това стана ясно от изявлението на Мирчев пред медиите в парламнета. Думите му бяха във връзка със статия в американското издание, в което се говори за среща на Бойко Борисов с Доналд Тръмп - младши, "Турски поток" и санкциите по "Магнитски". "Призовавам Борисов да даде интервю за "Уолстрийт Джърнал", за да видим дали не е послъгал по пътя", добави още Мирчев.

"Бойко Борисов се е поразсеял, разказа пред един бивш политик и журналист за неговата версия по отношение на срещата с Доналд Тръмп - младши. Една среща, за която никой в Щатите не знаеше. Била е доста апокрифна. Дали е било разговор, дали е било зад някоя врата за пет минутки - г-н Борисов трябва да отговори. Той не трябва да отговори пред журналист, който му е носил цветя 2009 г. пред къщата, той трябва да отговори пред "Уолсрийт Джърнал", защото е по-трудно да излъжеш", каза още Мирчев.

Защо е проблем срещата на Борисов?

Мирчев отбеляза, че изясняването на тази среща е важно. "Когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на българската държава, рафинерията ни в "Лукойл", плюс част от българската газопреносна система, за да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски, това е национален проблем", заяви Мирчев.ОЩЕ: "Държавна измяна на Борисов": Костадинов ползва "Уолстрийт Джърнал" за сигнал в прокуратурата