08 октомври 2025, 10:05 часа 290 прочитания 0 коментара
"Да, България": Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София

Цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите в София, но гражданите на София, софиянци и общината няма да се предадат на мутрите в София", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с проблема с извозването на отпадъците в "Люлин" и "Красно село" в София. Според "Да, България" очевидно става дума не просто за битка на мафиятга, а след като са превзели боклука на Бургас и Пловдив, опитват да направят същото в София.

"Вчера призовахме МВР да изиска от прокуратурата разгласяване на информация по случая с подпалените камиони за софийския боклук на фирмите, които бяха плашени от мутрите, за да не участват в поръчката. Министър Митов отговори, че това би било намеса в работата на прокуратурата. Нищо подобно, когато има дела от обществен интерес, разследващите органи могат и трябва да изискат информация от прокуратурата тя да бъде огласена", коментира Божанов. ОЩЕ: Граждани се организират и сами чистят преливащите кофи в "Люлин" и "Красно село"

Според него МВР и прокуратурата имат интерес да огласят информацията, за да разсеят всякакви съмнения, че слагат чадър върху Таки и неговите мутри, които предизвикват кризата с боклука в София. 

"Държавата дължи много отговори, включително министър Генов защо е отнел разрешението на друга фирма, която е кандидатствала", добави още Божанов. 

Кой е запалил камионите?

Според "Да, България" вички се правят на ударени, а е ясно кой е запалил камионите. 

"Зад организацията стои едно лице, наречено Боби Белингата, това е човекът на Таки за мръсната работа. И той стои зад тази организация. Казваме го сна г-н Митов, казваме го на държавата, ако сулчайно са се разсеяли и не са обърнали достатъчно внимание", заяви другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев. ОЩЕ: Криза с боклука, запалени камиони и отнет лиценз: Общински съветници в спор кой саботира скандала

Случаят с Елените

От партията коментираха и наводненията в Елените и строежа в дерета. "Министър Генов каза, че там река нямало, после се сети, че може би имало. Това не е единственият случай на незаконно строителство, на затваряне на речни корита и дерета. Това е беззаконие в последнит 20-30 години.", смята Божидар Божанов. 

Той е задал въпрос дали е имало досъдебни производства, защото има информация, че такива е имало и те са били прекратени, което по думите му отново е свързано с прокуратурата и нейната работа. 

