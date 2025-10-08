Джордж Клуни призна всичко за наркотиците и алкохола: Бяха в главната роля

В интервю за списание "Esquire" Джордж Клуни сподели за отношението си към наркотиците. Актьорът обясни, че е бил на холивудски партита, където тези вещества са били главните герои. Веднъж артистът опитал екстравагантна смес от кокаин, разтворен с бебешко слабително. "Всички го взеха и отидоха до тоалетната", обясни той. Кокаинът, каза той по време на разговора си с медията, не е бил за него.

Джордж Клуни е смятал, че това вещество няма да бъде толкова пристрастяващо, както самият той е коментирал, колкото хероина. Но после е осъзнал, че така или иначе това не е било добро решение. "Това е доста лошо", каза той. Артистът разказа един от най-сюрреалистичните епизоди, които е преживял, когато е консумирал марихуана с група приятели. Те решили да направят торта с веществото и след това да гледат "Магьосникът от Оз" в кино. Джордж Клуни си спомни, че всички седели без да говорят с часове. "Бяхме сериозно прецакани", обясни той.

Джордж Клуни и алкохолът

Снимка: Getty Images

Холивудската звезда разкри, че макар наркотиците да не му допадат особено, алкохолът му допада: "Имало е моменти, в които не бих казал, че е било проблем, никога не съм се събуждал пиян или нещо подобно. Но е имало периоди, в които всяка вечер се напивах доста." Джордж Клуни разказа, че след гала вечерта на наградите "Тони", на която беше номиниран за пет награди за ролята си в "Лека нощ и успех" и не спечели нито една, се е напил като ученик в гимназията.

В интервюто за "Esquire" се говори още, че в момента Джордж Клуни води доста здравословен живот. Актьорът тренира ежедневно. "Ръцете ми са два пъти по-големи, отколкото бяха преди", каза той, цитиран от "Marca".

Припомняме, че през април 2025 г. стана ясно, че съпругата на актьора - Амал Клуни, може да попадне под сериозни санкции, инициирани от Доналд Тръмп, които засягат работещите към Международния наказателен съд.