Войната в Украйна:

Джордж Клуни призна всичко за наркотиците и алкохола: Бяха в главната роля

08 октомври 2025, 10:04 часа 0 коментара
Джордж Клуни призна всичко за наркотиците и алкохола: Бяха в главната роля

В интервю за списание "Esquire" Джордж Клуни сподели за отношението си към наркотиците. Актьорът обясни, че е бил на холивудски партита, където тези вещества са били главните герои. Веднъж артистът опитал екстравагантна смес от кокаин, разтворен с бебешко слабително. "Всички го взеха и отидоха до тоалетната", обясни той. Кокаинът, каза той по време на разговора си с медията, не е бил за него.

Още: Любимият комик Джим Кери с почетен "Сезар" за цялостна кариера

Джордж Клуни е смятал, че това вещество няма да бъде толкова пристрастяващо, както самият той е коментирал, колкото хероина. Но после е осъзнал, че така или иначе това не е било добро решение. "Това е доста лошо", каза той. Артистът разказа един от най-сюрреалистичните епизоди, които е преживял, когато е консумирал марихуана с група приятели. Те решили да направят торта с веществото и след това да гледат "Магьосникът от Оз" в кино. Джордж Клуни си спомни, че всички седели без да говорят с часове. "Бяхме сериозно прецакани", обясни той.

Джордж Клуни и алкохолът

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Холивудската звезда разкри, че макар наркотиците да не му допадат особено, алкохолът му допада: "Имало е моменти, в които не бих казал, че е било проблем, никога не съм се събуждал пиян или нещо подобно. Но е имало периоди, в които всяка вечер се напивах доста." Джордж Клуни разказа, че след гала вечерта на наградите "Тони", на която беше номиниран за пет награди за ролята си в "Лека нощ и успех" и не спечели нито една, се е напил като ученик в гимназията.

В интервюто за "Esquire" се говори още, че в момента Джордж Клуни води доста здравословен живот. Актьорът тренира ежедневно. "Ръцете ми са два пъти по-големи, отколкото бяха преди", каза той, цитиран от "Marca".

Още: Защо Джордж Клуни пуши, слуша метъл и кара трактор?

Припомняме, че през април 2025 г. стана ясно, че съпругата на актьора - Амал Клуни, може да попадне под сериозни санкции, инициирани от Доналд Тръмп, които засягат работещите към Международния наказателен съд.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Наркотици звезди Джордж Клуни Алкохол
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес