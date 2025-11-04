Климатичен фестивал 2026 в София – три дни, посветени на устойчивото бъдеще

В края на месец май 2026 година ще се проведе първото издание на Климатичния фестивал – тридневно събитие, което ще превърне София в център на идеи, изкуство и действия за по-зеленo и устойчивo бъдеще. Фестивалът се организира от Асоциация за развитие на София и Бюрото за интеграция и социални иновации в рамките на проекта Be Ready, който цели да подобри възможностите за борба с изменението на климата в Дунавския регион, като се прилагат екосистемни подходи.

Фестивалът ще събере кметове, експерти, предприемачи, творци и активни граждани за да обменят опит и вдъхновение по пътя към климатична неутралност.

Програмата включва дискусии, изложби, работилници, зелен базар и ден за гражданска активност.

Сред акцентите:

Панели, посветени на иновациите в градската среда – участие ще вземат представители на климатично неутрални градове от Европа, както и експерти от университети, НПО и бизнеса.

Изложби и зелени инсталации, създадени чрез отворен конкурс за озеленяване и артистични проекти с екологична насоченост.

Работилници и образователни активности за деца и възрастни, организирани съвместно с партньори и местни творци.

Зелен базар с артисти и производители на устойчиви продукти.

Фестивалът планира да има и международно участие – очакват се гости от градове като Подгорица, Кишинев и Любляна, както и представители на европейски партньорски инициативи за устойчиво развитие.

Събитието цели да насърчи активния диалог за климатичните промени и да покаже как иновациите, изкуството и общностите могат заедно да изградят по-зелени и устойчиви градове.

В рамките на проекта в близо 10 града в Дунавския регион, включително и София, се реализираха пилотни дейности, чрез които всеки град се сдоби с ново пространство, което подпомага борбата с топлинните острови.

В София, например, занемарен общински двор в столичната Драз махала беше преобразен в градско климатично убежище – зелено пространство за прохлада и отдих, създадено с участието на жителите на квартала. Екипът на проекта превърна 350 кв. м. неизползвана площ в оазис с дървета, билкова градина, система за водна мъгла, компостиране и арт инсталации. Инициативата не само подобрява микроклимата в един от най-уязвимите райони на града, но и показва как малки „джобни паркове“ могат да имат голямо социално и екологично въздействие.

Be Ready е проект по програма ИНТЕРРЕГ Дунавски регион, съфинансиран от Европейски съюз.