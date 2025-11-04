Войната в Украйна:

Климатичен фестивал 2026 в София – три дни, посветени на устойчивото бъдеще

04 ноември 2025, 10:54 часа 326 прочитания 0 коментара
Климатичен фестивал 2026 в София – три дни, посветени на устойчивото бъдеще

В края на месец май 2026 година ще се проведе първото издание на Климатичния фестивал – тридневно събитие, което ще превърне София в център на идеи, изкуство и действия за по-зеленo и устойчивo бъдеще. Фестивалът се организира от Асоциация за развитие на София и Бюрото за интеграция и социални иновации в рамките на проекта Be Ready, който цели да подобри възможностите за борба с изменението на климата в Дунавския регион, като се прилагат екосистемни подходи.

Фестивалът ще събере кметове, експерти, предприемачи, творци и активни граждани за да обменят опит и вдъхновение по пътя към климатична неутралност.

Програмата включва дискусии, изложби, работилници, зелен базар и ден за гражданска активност.

Сред акцентите:

  • Панели, посветени на иновациите в градската среда – участие ще вземат представители на климатично неутрални градове от Европа, както и експерти от университети, НПО и бизнеса.
  • Изложби и зелени инсталации, създадени чрез отворен конкурс за озеленяване и артистични проекти с екологична насоченост.
  • Работилници и образователни активности за деца и възрастни, организирани съвместно с партньори и местни творци.
  • Зелен базар с артисти и производители на устойчиви продукти.

Фестивалът планира да има и международно участие – очакват се гости от градове като Подгорица, Кишинев и Любляна, както и представители на европейски партньорски инициативи за устойчиво развитие.

Събитието цели да насърчи активния диалог за климатичните промени и да покаже как иновациите, изкуството и общностите могат заедно да изградят по-зелени и устойчиви градове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В рамките на проекта в близо 10 града в Дунавския регион, включително и София, се реализираха пилотни дейности, чрез които всеки град се сдоби с ново пространство, което подпомага борбата с топлинните острови.

В София, например, занемарен общински двор в столичната Драз махала беше преобразен в градско климатично убежище – зелено пространство за прохлада и отдих, създадено с участието на жителите на квартала. Екипът на проекта превърна 350 кв. м. неизползвана площ в оазис с дървета, билкова градина, система за водна мъгла, компостиране и арт инсталации. Инициативата не само подобрява микроклимата в един от най-уязвимите райони на града, но и показва как малки „джобни паркове“ могат да имат голямо социално и екологично въздействие.

Be Ready е проект по програма ИНТЕРРЕГ Дунавски регион, съфинансиран от Европейски съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Асоциация за развитие на София
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес