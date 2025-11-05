Ревматолог с над 30 години опит гостува в София

На 14 ноември 2025 г. в София отново ще гостува проф. Салих Йозгьочмен, ревматолог с над 30 години професионален опит, член на Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) и дългогодишен преподавател и изследовател в Турция и Европа.

Проф. Йозгьочмен е специалист от болница Медикъл Парк Газиосманпаша, Истанбул и е носител на над 10 национални и международни награди за научни постижения, има над 200 публикации в престижни медицински издания. Притежава и сертификат от Европейската лига по ревматология (EULAR) за напреднала мускулно-скелетна ехография.

Срещите с професора са насочени към хора, диагностицирани със заболявания като:

ревматоиден артрит

болест на Бехтерев

подагра

болест на Бехчет

семейна средиземноморска треска

фибромиалгия

псориатичен артрит

Участниците ще научат повече за иновативните методи за лечение на ревматологични заболявания в чужбина, включително нови биологични терапии и персонализирани програми за проследяване на състоянието.

Срещите с професора се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, който от години свързва българските пациенти с едни от най-авторитетнинте медицински специалисти в чужбина.

Срещите с проф. Йозгьочмен ще се проведат на 14 ноември (петък) в София, като местата са ограничени и изискват предварително записване.

📅 14 ноември 2025 г. (петък)

📍 София

📞 0878 500 730

🌐 www.medikara.bg/freeconsults/iozgiochmen-14-11-25