Насилието над лекари не спира: Медик е със счупен нос

Пребиха медик от Спешния център в Криводол. Побоят е станал в петък вечерта. Д-р Валентин Йотов е фелдшер с дългогодишен стаж над 30 години. След нападението от близки на пациент той е с комоцио, очен хематом и счупени кости на носа. Лекарят си е наел адвокат и ще съди 29-годишния бияч, който е задържан за 24 часа.

Как се стига до побоя?

"Отидох на адрес, прегледах болния и установих състоянието му. При повторното повикване се върнахме и му казах, че трябва да дойде с нас в болницата във Враца. Жена му искаше да пътува с линейката, но й казах, че няма как да стане, след като няма застраховка", разказа в ефира на Нова телевизия Йотов.

Докато шофьорът настанява пациента в линейката, братът на болния удря два пъти лекаря. "Първо ме удари в челото, после ме удари в носа и рукна кръв. Снимаха с телефона и ми каза, че съм пиян. Бяха пет-шест човека", допълни още 66-годишният пострадал медик.

"В болницата потвърдиха моята диагноза - пациентът е с вирусна инфекция и го освободиха. Аз обаче приемам това, което ми се случи, с обида, тъй като човек без образование и ниска култура ме удари. Ще продължа да работя, въпреки че знам, че тази агресия няма да спре. Дано да имам късмет", каза още фелдшерът.

Колеги му споделиха, че вербалната агресия при тях е ежедневна, но неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа. Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.