Името му не е било в бюлетините: Тръмп за изборните поражения на републиканците

05 ноември 2025, 07:05 часа 327 прочитания 0 коментара
Изборните поражения на Републиканската партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа. Това написа в социалната си мрежа "Truth Social" президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите", написа президентът.

Кой къде печели?

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата.

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп републиканци избори информация 2025
