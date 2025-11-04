Кризата с боклука в София: Иван Таков каза кои са следващите квартали, измислил е временен вариант

"Следващите са "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Имам разговор с част от кметовете - мисля, че може временно да се измисли вариант, който няма да оправи ситуацията, но поне да се облекчи удара, който беше в "Люлин" и в "Красно село". Това каза общинският съветник от БСП в Столичния общински съвет и лидер на БСП - София Иван Таков в сутрешния блок на БНТ във връзка с кризата с боклука в София.

Идеята е да се изгради капацитет в районните администрации, за да могат да поемат временно удара.

Решението на кризата в боклука в София

Иван Таков смята, че решението е общинско дружество, общината да чисти. "Не е толкова сложно, иначе ще продължаваме години наред коя с коя фирма била свързана", смята още той.

Според него тази ситуация няма да се оправи в лозунги и билбордове, а с мисъл и подготовка предварително.

"По спомен при последния ми разговор тук с вас в това студио, мисля че вече нещата бяха изкристализирали, тъй като с вас темата за боклука повече от година я обсъждаме. Тогава педупредих какво ще стане. Въпросът е какво може да направим от тук нататък. От тук на татък вече вариантите не са много. По-скоро нещата ще се задълбочават. Трябва да бъдем честни към нашите зрители. Предупреждахме, искахме, нищо от товане се случи", смята още Таков.

Смяната на Киселова

Таков коментира и смяната на Наталия Киселова от председателското място в 51-ото Народно събрание, като я определи като добър и достоен председател.

Той посочи, че нито тя, нито БСП са жертва. "Не ми се иска да говоря за жертви, самата доц. Киселова мисля, че го кааз прекрасно и затвори темата. Камъни се хвърлят единствено и само по плодно дърво - това беше квинтесенцията на всичките приказки, които се изговориха по нейн адрес и по адрес на БСП", смята Таков.

Той посочи, че се надява БСП да не берат плодове, а те да бъдат за българските граждани.