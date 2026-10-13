Кметът на Самоков присъства на честването на 45-годишнината от създаването на Националния дарителски фонд „13 века България“

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и заместник-кметът Венета Галева присъстваха на честването на 45-годишнината от създаването на Националния дарителски фонд „13 века България“, което се състоя в „Двореца“ , филиал на Националната галерия в София.

По време на събитието бяха отличени личности и институции с принос към дейността на фонда и развитието на българската култура.

Кметът инж. Ангел Джоргов подари на директора на фонда Бисера Йосифова картина от самоковския художник Ради Генев като знак на уважение и признание за сътрудничеството.

В своето обръщение Бисера Йосифова благодари на партньорите и съмишлениците, които подкрепят мисията на фонда през годините. В знак на сътрудничество и по повод годишнината Националният дарителски фонд „13 века България“ дари на Националната галерия три произведения на изкуството, два портрета от Никола Михайлов и картина на Бенчо Обрешков.

Честването беше повод да бъде отдадено заслужено признание на хората и институциите, които с последователна работа допринасят за съхраняването и популяризирането на българското културно наследство.