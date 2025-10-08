Войната в Украйна:

Кметът на “Слатина“ Георги Илиев предлага на Васил Терзиев помощ за боклука

08 октомври 2025, 16:14 часа 252 прочитания 0 коментара
Кметът на “Слатина“ Георги Илиев предлага на Васил Терзиев помощ за боклука

Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев предлага на кмета на столицата Васил Терзиев техника и персонал за справяне с възникналата криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“, съобщават от районната администрация. Илиев изпрати писмо до градоначалника, в което го уведомява каква помощ може да предостави подопечната му администрация без сериозно да се нарушава работата в поверения му район. „Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация“, коментира Георги Илиев.

Още: Започна битката с "боклукчийската мафия": Как в Брюксел такса смет е 0 евро, а в СОС няма мнозинство за умни решения?

Той допълни, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

Два камиона с по трима служители

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В четвъртък и петък район „Слатина“ ще предостави 2 бр. товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – 1 бр. товарно превозно средство и служители.

Още: Терзиев за боклука в София: "Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани"

„При нужда, през следващата седмица оставаме в готовност да продължим да подпомагаме усилията на кмета Терзиев за справяне с възникналата ситуация с техника и човешка сила.

До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена.

Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят“, допълни Георги Илиев.

Още: Граждани се организират и сами чистят преливащите кофи в "Люлин" и "Красно село"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Георги Илиев сметосъбиране Васил Терзиев боклук София
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес