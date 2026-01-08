Лайфстайл:

Зимата изненада София: Проблеми в градския транспорт

08 януари 2026, 09:35 часа 313 прочитания 0 коментара
Зимата изненада София: Проблеми в градския транспорт

Заради рязката промяна на времето има затруднения в движението на част от градския транспорт в София. От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) публикуваха във Фейсбук предупреждение, че заради зимните метеорологични условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения в движението. От там допълват, че пътуващите трябва да предвидят повече време, когато планират пътуването си.

Снегът създаде проблеми

Тази сутрин имаше затрудения в участък между бул. "Сливница" и ул. "Охрид", което доведе до спиране на движението на тролеи и автобуси и до временна промяна на маршрутите на преминаващите линии на градския транспорт.

От Столична община съобщиха, че тази сутрин 109 снегорина са извършвали обработки със смеси срещу заледяване в София.

В Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата в кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златните мостове".

Поради снеговалежа част от наземните линии на градския транспорт се движат с променени маршрути. Промяната засяга тролейбусни линии 1, 5, автобусни линии 74, 82, 77 и 86, трамвайна линия № 6.

Шофьорите да карат с автомобили, подготвени за зимни условия, призовават от Столичния инспекторат.

От Националния институт по метеорология и хидрология предупредиха още в сряда, че през нощта и днес, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка.

В София очакваната минимална температура ще бъде минус 3 градуса, а максималната - около минус 2 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Градски транспорт Зима сняг ЦГМ
