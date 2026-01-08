Войната в Украйна:

Кметът на "Красно село" призна, че има проблем със сметосъбирането

08 януари 2026, 11:05 часа 284 прочитания 0 коментара
"Красно село" е един от двата столични района, заедно с "Люлин", които първи се сблъскаха с проблеми със смеоизвозването. Кметът Цвета Николаева заяви в ефира на БНР, че към момента не се справят добре със сметосъбирането. По думите й районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество "Софекострой", не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.

"Реално договорът е сключен и аз съм уведомена с едно писмо от г-жа Бобчева, че такъв договор е сключен. На мен такъв договор не ми е предоставен", каза Николаева.

Проблем и със снегопочистването

"Разполагаме с четири машини, от които три са малки и един нормален. Към момента реално спирките на градския транспорт не са обработени, напомням, че ние имаме около 200 спирки. Организирах и хората от района и сме извадили цялата наша налична техника, но тя не е снегорини. Разполагаме с едно бобкатче и четири разпръсквачки за сол и луга. Опитваме се да обработим местата, където има стълби, мостчета, които са над реката и пешеходните зони между спирките", обясни районният кмет.

По думите й до момента районът не е получил допълнителни средства за закупуване на техника.

"Закупуването на всяка част от техниката, която притежава района, е ставало от излишъци в бюджета", посочи кметът на "Красно село". Тя добави, че районът няма право да обработва основни пътни артерии, нито спирки и тротоари.

Виолета Иванова
