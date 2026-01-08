Спорт:

Заради снега: 30 катастрофи без пострадали в София за ден

08 януари 2026, 16:12 часа 210 прочитания 0 коментара
Заради снега: 30 катастрофи без пострадали в София за ден

30 катастрофи с материални щети и без пострадали са регистрирани за днес. Усложнена е пътната обстановка в София, съобщи старши инспектор Георги Митев, цитиран от БГНЕС. 

Предстои падане на температурите и заледяване на пътното платно, трябва да се предприемат мерки за опесъчаване и поддържане на пътя чист, за да не се допускат ПТП.

Екипите на Пътна полиция работят за подпомагане на гражданите и МПС, пешеходци също. Осигурени са допълнителни екипи и в тъмната част на денонощието, добави Митев.

Още: Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София (СНИМКИ)

Гражданите да не се притесняват да подават сигнали на тел. 112 в случай на закъсване или произшествие. Има екипи на всички входове, изходи и основни пътни артерии в столицата. 

Държим връзка със Столична община, които са стопани на пътищата. Апелът ни към водачите е да се съобразяват със зимните условия, да избират подходяща скорост за придвижване и да бъдат толерантни един към друг, заяви още старши инспектор Георги Митев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Да си спомним за загиналите: В България войната по пътищата няма край

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
София пътна обстановка зимна обстановка катастрофи
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес