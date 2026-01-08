Заради снега: 30 катастрофи без пострадали в София за ден

30 катастрофи с материални щети и без пострадали са регистрирани за днес. Усложнена е пътната обстановка в София, съобщи старши инспектор Георги Митев, цитиран от БГНЕС.

Предстои падане на температурите и заледяване на пътното платно, трябва да се предприемат мерки за опесъчаване и поддържане на пътя чист, за да не се допускат ПТП.

Екипите на Пътна полиция работят за подпомагане на гражданите и МПС, пешеходци също. Осигурени са допълнителни екипи и в тъмната част на денонощието, добави Митев.

Гражданите да не се притесняват да подават сигнали на тел. 112 в случай на закъсване или произшествие. Има екипи на всички входове, изходи и основни пътни артерии в столицата.

Държим връзка със Столична община, които са стопани на пътищата. Апелът ни към водачите е да се съобразяват със зимните условия, да избират подходяща скорост за придвижване и да бъдат толерантни един към друг, заяви още старши инспектор Георги Митев.

