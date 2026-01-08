Любопитно:

Снегорин горя на Северната тангента, предизвика огромно задръстване (ВИДЕО)

08 януари 2026, 10:11 часа 232 прочитания 0 коментара
Снегорин горя на Северната тангента, предизвика огромно задръстване (ВИДЕО)

Снегорин горя на Северната тангента на София в четвъртък сутрин. Задръстването в посока Бургас е километрично

Потребители на групи в социалната мрежа, които подават актуална информация за трафик и инциденти в столицата, разпространиха кадри на снегопочистващата машина в пламъци.

Снегоринът е пламнал в района на отбивката за Костинброд.

Още: 377 снегорина са на терен: Не ги изпреварвайте

Сигналът за горящата машина е подаден около 7:30 ч., след което са предприети действия по отстраняване на машината от пътя, съобщават от СДВР.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Тази адекватна реакция не е случайна": Първи сняг на Витоша и скоростни мерки от Столична община (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Снегорин София Северна тангента зимна обстановка
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес