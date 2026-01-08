Снегорин горя на Северната тангента, предизвика огромно задръстване (ВИДЕО)

Снегорин горя на Северната тангента на София в четвъртък сутрин. Задръстването в посока Бургас е километрично.

Потребители на групи в социалната мрежа, които подават актуална информация за трафик и инциденти в столицата, разпространиха кадри на снегопочистващата машина в пламъци.

Снегоринът е пламнал в района на отбивката за Костинброд.

Сигналът за горящата машина е подаден около 7:30 ч., след което са предприети действия по отстраняване на машината от пътя, съобщават от СДВР.

