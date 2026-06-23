"Кварталът прилича на гето": Нападения и страх в района на подлез "Плиска"

Живеещите в района на подлеза на "Плиска" съобщават за ръст на нападенията в района. От известно време група от около 20-ина души се събира около подлеза и тормози живеещите наоколо, твърдят те. Сбирките ставали по всяко време на денонощието около входа и изхода на подлеза, като често се стигало и до нападения с нож.

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"Прибирахме се по-късно вечерта. Излизахме от подлеза и след нас тръгнаха някакви хора. Извадиха ножове. Бях с моята приятелка, която много се притесни. Обърнах се, развиках се и по някакъв невероятен късмет всичко приключи без инцидент. Районът не е особено добре осветен", разказа Калин, който е живущ в района, е един от последните потърпевши, в ефира на Нова телевизия.

Той показа снимки на хора, които спят по пейките в парка около подлеза. "Според мен ситуацията се влоши от около две години. Кризата с боклука много засили тази тенденция. Предимно са млади хора, без работа. Ако искате да ги видите, елате вечер. Тогава тук е абсолютен хаос", твърди Калин.

Според друга живуща в района ситуацията не е просто нетърпима, а вече е и опасна. "Опасно е да стигнем до домовете си и да отглеждаме децата си спокойно. Под прозорците ни се бият. Има настанени бездомници зад блока, просяци. Това продължава вече поне половин година", разказа тя. По думите ѝ е имало среща с кмета на района и хората подават сигнални писма.

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От районната администрация заявиха, че за съжаление не могат да се намесят пряко. Опитали са да премахнат част от пейките, за да ограничат събирането на хора там.

Хората са категорични, че ще организират граждански протест, ако отново не бъдат чути.