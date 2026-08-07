Кметът на Божурище проведе изнесен приемен ден в местно село

Кметът на Божурище Георги Димов проведе изнесен приемен ден в село Гурмазово. Заедно с кмета на село Гурмазово Вяра Митова, проведохме изнесен приемен ден, по време на който се срещнахме с жители на селото и обсъдихме въпросите, които ги вълнуват, обясни той в социалната мрежа Фейсук.

За него тези срещи са изключително важни, защото дават възможност да чуя лично мнението, предложенията и сигналите на хората. "Вярвам, че откритият диалог е в основата на доброто местно управление и на намирането на най-добрите решения за развитието на всяко населено място в общината", посочи Димов.

Той благодари на всички жители, които отделиха време да присъстват и да споделят своите идеи и проблеми. "Заедно с кмета на село Гурмазово Вяра Митова ще продължим да работим за изпълнението на поетите ангажименти и за подобряване на условията за живот в селото", каза още Георги Димов.