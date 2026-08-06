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Вече е ясно кога пускат метрото до "Левски Г"

06 август 2026, 18:05 часа 1647 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вече е ясно кога пускат метрото до "Левски Г"

На 15 август метрото до квартал „Левски Г“ ще бъде пуснато за пътници, а ден по-рано ще се проведе официалната церемония по откриването. Това съобщи пред заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Все още се очаква държавната приемателна комисия да потвърди, че на тази дата ще бъде пуснато 3 километровото разширение на третия лъч на метрото.

Три нови метростанции ще свържат кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ с останалата част на града, като прогнозите са общият брой на пътуващите с подземната железница да надхвърли 500 000 души дневно. Това са: „Стадион Георги Аспарухов“ – със специфичен дизайн, посветен на легендарния футболист на „Левски“; „Витиня“ (в ранните етапи на проекта наричана „Тракия“) и „Ген. Владимир Вазов“ – ключова станция, при която е изграден и буферен паркинг за 100 автомобила. След пускането на трите нови метростанции от Столична община очакват с 25% по-малко автомобили в района. Още: Нови метровлакове тръгват в София

Чаушев коментира и осигуряването на допълнителните 265 млн. евро европейско финансиране за мащабното обновяване на градския транспорт в София.

Средствата ще бъдат вложени в закупуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Планирана е покупката на 16 нови метровлака за първа, втора и четвърта линия, с което повече от половината от подвижния състав на метрото ще бъде обновен. Освен европейските средства, общината влага допълнително 177 млн. евро собствен ресурс.

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„Успяхме да защитим европейското финансиране благодарение на съвместните усилия на местната и централната власт. Това е важна инвестиция не само за София, но и за бъдещето на градския транспорт в столицата“, каза Чаушев. 

Той поясни, че за да не се забави изпълнението, Столичната община вече е осигурила авансово 42 млн. евро за първите плащания по договорите за новите 145 превозни средства. Още: По-ясни указания в метрото: Обновяват всички аудио съобщения

По думите му най-важната промяна не е броят на новите превозни средства, а фактът, че те ще позволят разширяване на транспортната мрежа и по-добра връзка между кварталите и метрото.

„За първи път няма просто да заменяме стари превозни средства по съществуващите линии, а ще разширим мрежата на обществения транспорт, така че той да бъде по-бърз, по-надежден и по-удобен за хората,“ подчерта той.

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Метро София
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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