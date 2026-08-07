Община Самоков запозна деца с опасността от пожарите и как те да бъдат предотвратени

Днес в двора на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Самоков се проведе съвместна инициатива за превенция на горските пожари, организирана от Дирекция „Национален парк Рила“ в рамките на националната кампания на Министерството на околната среда и водите „Пази зеленото утре“. Събитието бе реализирано в партньорство с Община Самоков, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Самоков, ТП „Държавно горско стопанство“ – Самоков, ОП „Общинско лесничейство“ с участието на Аварийното звено и доброволното формирование към Община Самоков.

В приветствието си кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че опазването на горите и защитата на хората са обща отговорност, а доброто взаимодействие между институциите е ключът към успешната превенция и бързата реакция при възникване на пожари.

Главен инспектор Ивелина Дренска акцентира върху необходимостта от повишаване на информираността още от най-ранна възраст, тъй като именно знанието и отговорното поведение могат да предотвратят голяма част от горските пожари.

По време на инициативата децата имаха възможност да се запознаят със специализираната техника и оборудване, използвани при гасенето на пожари, както и с работата на пожарникарите, горските служители, Аварийното звено и доброволците. Чрез демонстрации и практически занимания те научиха повече за рисковете през летния сезон и за начините, по които всеки може да допринесе за опазването на природата.

Съвместната инициатива още веднъж показа, че когато институциите обединят усилията си, превенцията е най-ефективна, а възпитаването на отговорно отношение към природата започва още от детска възраст.