Започна въвеждането на новата организация на движението на част от улиците в Самоков. От началото на тази седмица започна поставянето на пътни знаци и хоризонтална маркировка съгласно Генералния план за организация на движението, приет след проведено обществено обсъждане. Промените имат за цел не просто да въведат еднопосочно движение по определени улици, а да създадат по-добра организация на движението, по-добра проходимост и по-висока безопасност.

С новата организация ще бъде осигурен необходимият габарит на пътното платно, така че да се гарантира безпрепятствен достъп на линейки, пожарни автомобили и техника за сметопочистване и снегопочистване. Ще бъде въведена и по-добра организация на паркирането чрез обособяване и маркиране на паркоместа. Така ще се ограничи хаотичното паркиране, което затруднява движението и достъпа до жилищни и обществени сгради.

Еднопосочно движение се въвежда по улици и участъци в районите на СУ „Отец Паисий“, ОбУ „Неофит Рилски“, НУ „Станислав Доспевски“, ППМГ „Константин Фотинов“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, детските градини „Детелина“, „Зорница“ и „Самоково“. Промените обхващат улиците „Булаир“, „Гоце Делчев“, „Черни връх“, „Иречек“, „Дунав“, „Струма“, „Братя Миладинови“, участъци от „Иван Вазов“, „Константин Фотинов“ и „Христо Ботев“, както и улиците „Кирил и Методий“, „Климент“ и „Бузлуджа“.

Важно е да се знае, че улиците, които и досега са били еднопосочни, запазват действащия режим.

Призоваваме водачите да следят новопоставените пътни знаци и маркировка и да проявят внимание в периода на адаптация. Целта е по-добре организирано движение, регламентирано паркиране и свободен достъп на специализираните и комуналните автомобили. Благодарим за разбирането и търпението по време на въвеждането на новата организация на движението.