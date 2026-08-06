Джаз фестивалът „Д-р Емил Илиев“ за поредна година превърна Боровец в сцена на музика от световна класа

Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ за поредна година превърна Боровец в сцена на музика от световна класа, срещайки именити изпълнители, ценители на джаза и гости от България и чужбина. Фестивалът завърши с впечатляващ концерт на световноизвестния музикант Ричард Бона и тържествена закриваща церемония, по време на която бяха отличени партньори, доброволци и личности с принос за развитието и популяризирането на форума.

Заместник-кметът на община Самоков Станимира Давидова бе част от официалната церемония по закриването на фестивала, който за поредна година затвърди мястото на Боровец като водеща лятна културна и музикална дестинация.

Община Самоков благодари на организаторите, участниците, доброволците и всички гости, които допринесоха за успешното провеждане фестивала!