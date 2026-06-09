Метрото към „Слатина“ напредва: Ето докъде стигна строежът

Проектът на разширението на трета метролиния в посока "Слатина" и "Младост" е изпълнен на 45%. Това съобщи кметът Васил Терзиев след проверката на строежа на станция МС2 "Гео Милев", където в момента се намира и тунелопробивната машина. Той посочи, че изпълнението на проекта върви добре и по план до края на 2027 г. трябва да бъдат завършени шестте метростанции. Той поясни, че предстои прокопаването на последните километър и 600 метра, напредва работата по отделните метростанции.

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Предстои откриването на другите три метролинии в посока "Хаджи Димитър" и "Левски" през юли. Продължава работата по десетата метростанция в "Обеля", която трябва да бъде завършена през 2027 г.

"Паралелно с това върви проектирането на подготовката на работата от следващата година и за отсечката към "Студентски град" и към интермодалния хъб в "Симеоново", каза той.

Терзиев отбеляза, че метрото продължава да бъде стратегически приоритет. "Грижим се за това да бъде финансирано и това е една от големите теми, които ние вече повдигнахме пред новото правителство и се надяваме да работим заедно, за да може да не се намалява темпото на разширение на метрото в София", посочи столичният кмет.

Изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов каза, че хората, живеещи в близост до новата отсечка на метрото, не бива да се притесняват от близостта на станцията до жилищата им, като обясни, че три пъти се прави различен контрол за сградите и за трептенията. "Тунелопробивната машина е изпълнила работата в обем на 60%, до края на тази година ще успеем да завършим изцяло линейната част, а завършеността по целия участък към момента е 45%", посочи Найденов.

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"Според предварителни изследвания новите метростанции ще превозват над 70 000 души, могат да прехвърлят и 100 хиляди, защото за пръв път ще създадем връзка с метространция от двете страни на бул. „Цариградско шосе", каза Найденов. "Когато всички линии бъдат завършени, ще минем 600 хиляди пътници на ден", добави Терзиев.

"За район "Слатина" е мечта да има връзка с метрото", коментира районният кмет Георги Илиев.