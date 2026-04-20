Много повече от саможертва: Община Костинброд почете 150 г. от избухването на Априлското въстание

Община Костинброд почете 150 години от избухването на Априлското въстание. Пътят към свободата - 150 години от Априлското въстание. Много повече от саможертва.. Отбелязваме 150 години от Априлското въстание, избухнало през 1876 г. Това е едно от най-значимите и драматичните събития в българската история - връхна точка на националноосвободителната борба срещу Османската империя. Потушено с жестокост, въстанието привлича вниманието на Европа към българската кауза и се превръща в решаващ фактор за последвалото Освобождение.

Априлското въстание не е просто саможертва и не е само битка, а вик за свобода. Кървавото му потушаване разкрива подвига на поколения българи – преди, по време и след самото въстание.

От 1876 г., когато е произведен първият изстрел в Копривщица, през жестокото потушаване на въстанието, до камбанния звън над Копривщица, Клисура и Панагюрище – събитията остават ключови за националната памет.

А днес, век и половина по-късно, България не просто отбелязва годишнина, а съхранява жив спомена за едно от най-значимите събития в своята история.

Нека помним и тачим славната си история, нека знаят децата ни, че България е била, е, и ще бъде - в нас и заради нас.