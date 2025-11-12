"Не могат да се хакнат": Общината каза кой има устройства за превключване на светофарите в София (ВИДЕО)

С устройства, които могат да сменят сигнала на светофара, са оборудвани 60 линейки на Центъра за спешна медицинска помощ в София, като системата им функционира само при включени сирени и лампи - активирана светлинна и звукова сигнализация. 5 такива устройства са предоставени и на Националната служба за охрана (НСО). Това съобщиха от Столична община. Поводът е сигнал на кмета на район "Средец" Трайчо Трайков, че коли на НСО са сменили светофара и трамвая набива рязко спирачки. От общината разясниха и че не разполагат с информация в кои конкретни автомобили на НСО се поставят устройствата.

Относно твърденията, че тези устройства могат да се хакнат, от СО категорично заявяват, че "софтуерната и хардуерна защита на системата не позволява неоторизирано използване или "клониране". И уверяват, че всеки случай на неправомерна намеса би могъл да бъде засечен дистанционно, като съществува възможност за изключване на устройството.

По отношение на случая, описан от Трайков, от Столична община заявяват, че става въпрос за предварително съгласувано временно пропускане на делегация по ул. "Г. С. Раковски", при което приоритетът в движението е бил осигурен по указания на Министерството на вътрешните работи при предварително съгласуван маршрут.

"Не е вярно, че "светофарът е дал път на трамвая за секунди", което впоследствие е довело до рязкото му спиране. От видеозаписа на системата за управление на трафика се вижда ясно, че през цялото време на описаната ситуация, светофарът за движещите се по ул. "Г. С. Раковски" е показвал зелен сигнал за преминаващите автомобили, съответно сигналът за трамвая е забранявал преминаването", казват от общината и предоставят ВИДЕО от ситуацията.

Причината, според СО, част от колите по ул. "Раковски" да не се движат в този момент е задръстване след кръстовището, в резултат на което водачите изчакват, за да не застанат на самото кръстовище и да не блокират движението.