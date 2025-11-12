Тайната на НСО в джоба на всеки: Как пробита система позволява всеки да управлява светофарите на София

Цъкаща бомба е заложена за една от най-критичните системи на столицата – тази за управление на трафика. Всеки със елементарни технически познания и устройство, което може да се поръча онлайн, е в състояние да манипулира светофарните уредби, създавайки предпоставки за колосални задръствания или дори тежки катастрофи. Това не е сценарий от филм, а реална заплаха, потвърдена от кмета на район "Средец" Трайчо Трайков и подкрепена от шокиращи разкрития от вътрешен одит на самата Столична община.

"Невъзможно е да се реагира на злонамерени дейности"

Доклад от вътрешен одит рисува картина на пълна дигитална анархия. Документът, цитиран от общински съветници от месеци, констатира, че системата е изцяло компрометирана. Отговорността, според тях, се носи от дългогодишния директор на дирекция "Управление и анализ на трафика" в София Димитър Петров.

Констатациите в одита са цитирани от общинския съветник Борис Бонев от "Спаси София":

„...дирекция "Управление и анализ на трафика" е изправена пред значителен риск от уязвимости и вътрешни заплахи. Средата показва пълна липса на централизирано събиране на регистрационни файлове... В момента е невъзможно да се наблюдават, откриват или да се реагира на злонамерени дейности. Липсата на подходящи практики за управление на потребителите допълнително усложнява проблема – не съществува структуриран подход за създаване, управление или одит на потребители в цялата мрежа или системи".

Преведено на прост език, това означава, че в системата, контролираща кръстовищата на двумилионен град, няма никаква следа кой влиза, какво прави и кога го прави. Ако служител (или външен хакер) реши да промени настройките на светофарите на Орлов мост, например, няма да остане никакъв дигитален отпечатък. Системата е "сляпа" за атаки – както вътрешни, така и външни.

Оръжието на хаоса: Свободно достъпно в интернет

Но докато вътрешният одит разкрива системната небрежност, твърденията на Трайчо Трайков осветяват външната заплаха – възможността всеки да се сдобие с устройство за манипулация.

Проучване показва, че става въпрос за т.нар. MIRT (Mobile Infrared Transmitter) – мобилни инфрачервени предаватели. Тези устройства са легитимна част от оборудването на превозни средства със специален режим – линейки, пожарни и полиция. Чрез излъчване на кодиран инфрачервен сигнал към приемник на светофара, те осигуряват незабавна "зелена вълна" при спешни случаи.

Проблемът е, че граждански версии на тези устройства се продават свободно в глобалната мрежа. Бърза проверка в платформи като eBay, AliExpress и специализирани сайтове за електроника показва наличието на десетки оферти. Цените варират:

Базови IR предаватели: Могат да бъдат намерени под формата на комплекти "направи си сам" или готови устройства на цени от 20 до 100 долара. Тяхната ефективност зависи от системата на светофара, но при по-стари и незащитени уредби, каквито изобилстват, те могат да се окажат напълно работещи.

По-мощни и професионални системи: Предлагат се на цени между 300 и 600 долара, като продавачите често ги рекламират с по-голям обхват и способност да преодоляват по-нови защити.

Въпреки че притежанието и употребата на подобни устройства от цивилни лица е абсолютно незаконно и се третира като тежко престъпление в повечето държави, контролът върху онлайн продажбите е практически нулев.

Последиците: От "дерибейство" на пътя до умишлени катастрофи

Комбинацията от напълно компрометирана, "сляпа" система за управление на светофари и лесният достъп до средства за манипулация създава плашещи сценарии:

Персонална "зелена вълна": Шофьори могат да си осигурят постоянно зелени светофари, нарушавайки ритъма на трафика и предизвиквайки километрични задръствания и агресия по пътищата.

Целенасочен саботаж: Злонамерен субект може да предизвика пълен транспортен колапс в ключови части на града, като манипулира поредица от светофари в час пик.

Най-мрачният сценарий – предизвикване на инциденти: Най-голямата опасност е умишленото предизвикване на катастрофи. Едновременното пускане на зелен сигнал за всички ленти на натоварено кръстовище би довело до сигурен и потенциално фатален сблъсък. А според одита – никой няма дори да разбере, че е било умишлено.

Въпреки постоянните сигнали от месеци, политическата и административна реакция е мудна. Обвиненията за несменяемостта на отговорния директор и липсата на предприети мерки оставят усещането за опасно безхаберие. Въпросът, който остава да виси със страшна сила над софийските улици, вече не е дали подобна уязвимост може да бъде експлоатирана, а кога това ще се случи и кой ще понесе отговорността за дигиталния провал, застрашаващ живота на всички на пътя.