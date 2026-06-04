Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Не пипайте “Поляната с бабуната“: “Красно село“ на протест

04 юни 2026, 16:14 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: Организатори на протеста
Не пипайте “Поляната с бабуната“: “Красно село“ на протест

Около 180 жители на жк. “Красно село“ се събраха на 3 юни на “Поляната с Бабуната“ до 142 СУ „Веселин Ханчев“, за да изразят несъгласието си със застрояването на терена и да настояват той да получи траен статут на зелена площ. Сред присъстващите преобладаваха семейства с малки деца, жители на квартала и граждани, които смятат, че едно от последните зелени пространства в района трябва да бъде запазено за бъдещите поколения. Протестиращите настояват Столична община и Столичният общински съвет (СОС) да предприемат действия за промяна на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на имота, така че теренът да остане защитен завинаги като зелена площ.

Петиция с над 1000 подписа

Организаторите подчертават, че не са против изграждането на нови детски градини и подкрепят усилията за увеличаване на местата за деца в София.

Още: Решение на проблема с паркирането: Изграждат нови паркинги в "Красно село"

Снимка Организатори на протеста

Според тях обаче това не трябва да става за сметка на едно от последните големи зелени пространства в “Красно село“ и настояват да бъдат разгледани алтернативни терени.

Гражданската подкрепа за каузата продължава да расте. Към момента петицията за запазване на “Поляната с Бабуната“ е събрала близо 1000 подписа както онлайн, така и на хартиен носител.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Организаторите заявяват, че протестът е само първа стъпка и че предстоят допълнителни действия за защита на терена и промяна на статута му в постоянна зелена площ.

Още:Кметът на "Красно село" призна, че има проблем със сметосъбирането

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
протест Застрояване Красно село зелена площ
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес