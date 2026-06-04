Не пипайте “Поляната с бабуната“: “Красно село“ на протест

Около 180 жители на жк. “Красно село“ се събраха на 3 юни на “Поляната с Бабуната“ до 142 СУ „Веселин Ханчев“, за да изразят несъгласието си със застрояването на терена и да настояват той да получи траен статут на зелена площ. Сред присъстващите преобладаваха семейства с малки деца, жители на квартала и граждани, които смятат, че едно от последните зелени пространства в района трябва да бъде запазено за бъдещите поколения. Протестиращите настояват Столична община и Столичният общински съвет (СОС) да предприемат действия за промяна на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на имота, така че теренът да остане защитен завинаги като зелена площ.

Петиция с над 1000 подписа

Организаторите подчертават, че не са против изграждането на нови детски градини и подкрепят усилията за увеличаване на местата за деца в София.

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Снимка Организатори на протеста

Според тях обаче това не трябва да става за сметка на едно от последните големи зелени пространства в “Красно село“ и настояват да бъдат разгледани алтернативни терени.

Гражданската подкрепа за каузата продължава да расте. Към момента петицията за запазване на “Поляната с Бабуната“ е събрала близо 1000 подписа както онлайн, така и на хартиен носител.

Организаторите заявяват, че протестът е само първа стъпка и че предстоят допълнителни действия за защита на терена и промяна на статута му в постоянна зелена площ.

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