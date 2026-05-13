"Няма да се огъна": Кметът на "Младост" обвини "Спаси София" и ДБ в натиск и двойни стандарти

Не клекнах пред корупционния натиск от "Продължаваме промяната". Няма да се огъна пред натиска на "Спаси София" и "Демократична България". Това заяви кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин в позиция до медиите, в която отправя остри критики към двете политически формации, като ги обвини в двойни стандарти и мълчание по темата за корупцията. Той добави, че ще продължи да защитава визията си за развитието на района.

Той припомни, че през миналата година представители на местната власт, сред които и районни кметове, са били подложени на натиск от ръководството на ПП за уреждане на обществени поръчки срещу комисионна от 6%. "Районни кметове, сред които и аз като кмет на „Младост“, бяхме подложени на натиск да уреждаме обществени поръчки срещу 6%. „Спаси София“ и „Демократична България“ гузно мълчаха. Затова заедно с кмета на „Люлин“ и общински съветници напуснахме коалицията“, посочва той.

Отнет важен терен

По думите му, преди четири месеца от район „Младост“ са били отнети 11 декара терен, които впоследствие са били предоставени на голям строителен инвеститор. „Срещу една голяма нула „моралистите“ от СС и ДБ подариха 150 млн. евро. Дали това „вони на корупция“ – всеки сам може да прецени“, коментира Кукурин.

Той подчерта, че е защитавал идеята въпросният терен да бъде използван за обезщетяване на 11 междублокови пространства, за да се предотврати застрояване в зелените площи на района.

Според него атаките срещу него целят да спрат развитието на „Младост“ и да отклонят вниманието от проблемите в самите политически формации.

„Днес същите тези политически групировки се опитват да спрат прогреса на „Младост“ и да отклонят вниманието от корупцията при тях. Няма да се поддам на политически натиск. „Младост“ ще бъде най-желаният район за живеене в София“, заявява районният кмет.

Визия за "Младост"

Кукурин представи и част от проектите, които според него ще променят облика на района. Сред тях са изграждането на модерен културен дом, нова европейска спортна зала, нова сграда на районната администрация и нов храм. „Това е визията, която смятам за правилна, и ще я защитавам независимо от политическите интереси и натиск“, подчерта той.

Кметът на „Младост“ посочи още, че преди две седмици Столичният общински съвет е одобрил едно от най-големите обезщетения за района и „Софийски имоти“ – 15 000 кв. м обезщетение „до ключ“ без разход на публични средства. „Това е един от най-добрите примери за публично-частно партньорство“, коментира Кукурин.

В заключение той благодари на гражданите и домоуправителите, които подкрепят неговата визия за развитието на района. „Няма да позволя „Младост“ да бъде използван за политически и икономически битки“, заяви Кукурин.