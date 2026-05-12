Жителите на „Младост“ на протест срещу 75-метров небостъргач

Жителите на район "Младост" излизат на протест днес срещу строителството на поредната огромна сграда. Припомняме, че по предложение на районния кмет Ивайло Кукурин, Столичният общински съвет (СОС) прие с 34 гласа "За" изграждането на 75-метрова сграда на бул. "Александър Малинов", до метростанция "Балан". В замяна на това общината ще получи 30% от зданието, за да го ползва за нова сграда на районната администрация.

Хората ще изразят недоволството си пред сградата на район „Младост“, ул. „Свето преображение“ 1 в 18.00 часа.

Общински съветници, гласували "против" строителството, също заявяват намерението си да присъстват на протеста и да подкрепят хората.

"Гласувах срещу доклада, защото гражданите на "Младост" ясно заявиха, че не искат нови гигантски сгради на общинска територия и още трафик. Жителите на района организират протест срещу това решение. Аз също ще отида там. И спокойно мога да говоря с всеки гражданин и да го гледам в очите, защото съм направил необходимото, за да защитя техните интереси. А съм убеден, че все още има правилни стъпки, които да спрат това ненужно в този момент застрояване", написа в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

По думите му "Младост" на "има нужда от облагородени зелени площи, от детски и спортни площадки, от детски градини и училища, от спортни зали, от културен център, от по-добра пътна инфраструктура, от по-добре организирано паркиране". "И чак, когато има всичко това, тогава би могло да да започне дискусия дали е в обществен интерес да има и нови жилищни или офис сгради", аргументира се той.

Колегата му Симеон Ставрев също е възмутен от решението на СОС и е категоричен, че Младост няма нужда от тази сграда.