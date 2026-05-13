След директора: Васил Терзиев уволни и ръководството на "Гробищни паркове"

Освен директора на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров, са уволнени и двамата му заместници. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. Припомняме, че това стана след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията, която установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието. „Решението е взето въз основа на фактите от проверката. Докладът е изпратен и до прокуратурата“, добави Терзиев.

ОЩЕ: Уволниха директора на „Гробищни паркове“ заради незаконно харчене на средства

"Гробищните паркове са места, в които хората отиват в един от най-тежките моменти в живота си. Там общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция", обясни градоначалникът.

По думите му години наред хора са разказвали за "агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали, увреждане на имущество и усещане, че в най-уязвимия си момент са оставени сами". "Голяма част от тези практики са свързани с частния сектор около погребалните услуги, но и с усещането, че около гробищните паркове с години е съществувала среда на безконтролност и зависимости", заявява той. И добавя, че затова институцията трябва да бъде противоположното на този модел. "Приключваме с него единствено с правила, които важат за всички, контрол и нулева толерантност към злоупотреби", категоричен е кметът.

ОЩЕ: Неуспял кандидат за районен кмет от ПП-ДБ оглави столичните гробища

Терзиев обясни, че директорът е бил назначен с очакването да въведе ред. Но "когато проверката показа нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи".

Кметът призова хората, ако са били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, да подават сигнали през Call Sofia, секция „Писма и жалби“:https://call.sofia.bg/bg/Petition/CheckUser.