След инцидента от снощи, проблемите с тока в София продължават и днес

02 декември 2025, 08:37 часа 558 прочитания 0 коментара
След като снощи, по време на мащабния протест срещу Бюджет 2026, част от центъра на София остана без ток, днес проблемите с електрозахранването в столицата продължават.

Снощи подстанция "Рила" изключи, оставяйки голяма част от централния градски район без ток малко преди 21:00 ч.

Проблеми в много квартали

На сайта на електроразпределителното дружество "Електрохолд" има информация, че нарушено захранване през нощта е имало в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов". Проблеми са посочени и за части от районите в центъра - Оборище и Средец, както и квартал "Хладилника".

Малко след 07:00 ч. проблеми с електрозахранването вече имаше само в части от "Оборище" и жилищния комплекс "Яворов", предаде Нова.

Източник: БГНЕС

Работата по аварията започна ведната, като още снощи екипи на пожарната и "Електрохолд" бяха в подстанция "Рила". Там имаше задимяване, а министърът на енергетиката Жечо Станков излезе със съмнение за злоумишлени действия.

"Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм - започната е проверка. Министерството на енергетиката, ЕРМ Запад и МВР работят по овладяване на ситуацията, осигуряване на безопасна среда за екипите на място и възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема. Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването", написа Станков.

Десислава Любомирова
