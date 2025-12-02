Войната в Украйна:

Кметът на район "Оборище": Защо полицията прегради булеварда и стоя безучастно?

02 декември 2025, 10:51 часа 274 прочитания 0 коментара
Кметът на район "Оборище": Защо полицията прегради булеварда и стоя безучастно?

Толкова много полицаи имаше на местата на погром по време на снощния протест в София, но по някаква причина те не помръднаха. Незнайно защо бяха преградили и булеварда. Това недоумение изрази кметът на столичния район "Оборище" Георги Кузмов след снощните протести и щетите от ескалацията в района на централата на ГЕРБ.

"Всичко е почистено. Кофите са прибрани", заяви Кузмов.

"Има извадени колчета на доста места. Голямата щета е клубът на ГЕРБ, който е потрошен", добави той.

Учудване защо полицията не прави нищо

"Моето генерално учудване беше, че толкова много полиция имаше при централата на ДПС и нямаше нито един полицай в клуба на ГЕРБ, който е на 50 метра. Имаше хора, които молеха полицаите да се намесят и да спрат това събитие, което се случваше там - трошенето, но те не помръднаха, те не се намесиха в това нещо", заяви районният кмет.

Източник: БГНЕС

Той коментира и казуса със спирането на тока в района, заявявайки че също допуска умишлени действия. По негови думи ескалацията на напрежението е започнала именно в момента, в който електрозахранването е пряло.

"Това, което аз видях, е, че загасна токът в централната част на "Оборище" и точно тогава започнаха бомбите силно да се чуват. Аз не съм имал възможност да говоря с шефовете на "Електрохолд", но това, което знаем, е, че имат съмнение за умишлена намеса в спирането на тока  -  този пожар, който е предизвикан. Той съвпадна абсолютно с изостряне на обстановката", заяви Кузмов.

Кметът недоумява и защо е бил преграден булевардът. Там стана стълкновението, отбеляза той, цитиран от БНР.

Кузмов наблегна на младежите с качулки, които, по думите му, са чупели всичко, което им попадне. За него това е недопустимо.

Видно е, че това беше подготвено да се случи, категоричен бе той.

София след погрома: Потрошени улици, контейнери, трамваи

Десислава Любомирова
