Жените в София раждат най-късно

Късното родителство в България е тенденция, а жените в София са тези, които раждат на най-голяма възраст. Областта е лидер по късно родителство в България.

По данни на НСИ за 2024 г. средната възраст за раждане на първо дете в София е 30.9 години - значително над средната за страната, която е 27.6 години.

Специалистите смятат, че през последните години тази тенденция е устойчива и води до нарастващи рискове, свързани с репродуктивното здраве и изчерпването на яйчниковия резерв.

Отлагането на решението за деца крие сериозни рискове

Като положителен контрапункт следва да се отбележи, че София отчита и най-ниските нива на ранни раждания и аборти сред момичета под 20 години. Едва 5.1% от всички аборти са при млади момичета, а само 2.7% от живородените през 2024 г. са от майки под 20 години.

Източник: БГНЕС

Въпреки че това показва добра информираност и по-висока употреба на контрацепция, експертите са на мнение, че отлагането на родителството до края на 30-те крие сериозни последствия - както медицински, така и демографски.

София пред демографски и здравен проблем

От Фондация "Искам бебе" са на мнение, че късното родителство се превръща в един от най-сериозните демографски и здравни проблеми в София. Липсата на информираност за рисковете пък често води до забавена диагноза и трудности при опитите за създаване на семейство.

"Младите хора в столицата вземат много отговорни решения, но често не знаят колко рано започва спадът на фертилитета. Информацията е ключът", коментират експертите.

По темата се организира инициатива, която ще бъде разгърната в училищата в цялата страна и цели да подпомага младежите във взимането на информирани решения за своето здраве и бъдещо родителство.