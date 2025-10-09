Войната в Украйна:

09 октомври 2025, 16:43 часа 209 прочитания 0 коментара
Родители финансираха изрисуването на фасадата на столична детска градина (СНИМКИ)

Фасадата на детска градина №12 "Лилия" в столичния ж.к. "Мусагеница" бе преобразена и грейна в пъстри цветове. Приказната картина, озаглавена "Четирите сезона", е дело на младия творец Иван Янков, по-известен в арт средите като Esteo Esteroni.

Той прие поканата на Сдружение "За нашите деца - с обич" - родителското настоятелство към градината. Проектът е финансиран изцяло със средства, дарени от членуващите в Сдружението родители, и постъпления от благотворителните базари, които се организират в детското заведение.

Директорът на 12 ДГ "Лилия" Юлия Георгиева с радост посрещна идеята на настоятелството към градината и подкрепи реализацията на този проект, който дълго ще радва малки и големи.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
