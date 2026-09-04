Община Божурище продължава последователната работа по овладяване популацията на бездомни кучета

Община Божурище продължава последователната работа по овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, като основен приоритет остава хуманното отношение към животните и сигурността на гражданите. През 2025 г. в Общината са постъпили 5 сигнала и жалби, свързани с безстопанствени кучета. При извършеното преброяване са установени 88 безстопанствени кучета.

В рамките на предприетите дейности 34 кучета са заловени, обработени и върнати по местата на залавянето им, а 3 кучета са осиновени.

За същия период са регистрирани и 33 домашни кучета.

През 2026 г. до момента са постъпили 10 сигнала и жалби. В изпълнение на мерките за ограничаване на популацията са кастрирани 16 кучета, а 14 са чипирани.

Община Божурище ще продължи да работи активно и последователно за устойчиво и хуманно решаване на проблема с безстопанствените животни.

Изключително важна част от този процес е и отговорното отношение на собствениците на домашни кучета – тяхната регистрация, идентификация, недопускане на свободното им движение без надзор и предотвратяване на изоставянето им.

Само чрез съвместните усилия на институциите и гражданите можем да постигнем трайни резултати – по-малко безстопанствени животни, по-добра грижа за тях и по-сигурна среда за всички жители на община Божурище.

Ще подчертая дебело, че по закон общината може единствено да установи кое куче не е чипирано и кастрирано и респективно да го обработи в ветринарна клиника и пак да го върне на мястото от което го е заловила.

Занапред ще работим и в посока да изградим приют, които ще трябва да издържаме, но проблема ще бъде друг, а именно, че много бързо ама много бързо този приют ще се запълни от кучета, които ще ни бъдат изхвърляни и от други общини щом разберат, че имаме работещ приют.

За съжаление работещите решения за този проблем са много ограничени и те видно нямат ефект след като много нови и нови кучета биват изхвърляни по пътя в нашата община.

Реално между общините в България се получава един нерегламентиран трансфер на кучета, но за жалост това е факт и проблема се задълбочава в цялата страна, а адекватни и бързи решения липсват на национално ниво! Вижте по-малко