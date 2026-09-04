Продължава работата по възстановяването на уличното осветление в Самоков

Продължава работата по подобряване и възстановяване на уличното осветление на територията на община Самоков. В Самоков е изградено ново улично осветление на ул. „Христо Ботев“, под детска градина „Зорница“. Поставени са нови осветителни стълбове, които осигуряват по-добра осветеност на улицата и по-сигурна среда за децата, родителите и жителите на района.

Ново улично осветление е изградено и в село Говедарци, в участъка от бившето ТКЗС до ул. „Васил Коларов“. В село Горни Окол също беше реализирано ново осветление в район, който дълго време е бил недостатъчно осветен, с цел по-добра видимост и сигурност за жителите.

Работата се извършва от инж. Иво Русинов и електротехниците към Общинското строително предприятие, които продължават поетапно да отстраняват проблеми и да изграждат и възстановяват осветлението на места, където това е необходимо.