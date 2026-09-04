Лунният фестивал в село до Самоков – музика, изкуство и природа под звездите

Село Бели Искър се превърна в сцена за едно от най-интересните летни събития в района - „Лунен фестивал“, който събра в продължение на три дни музика, изкуство, спорт и много настроение в подножието на Рила. Второто издание на фестивала предложи богата музикална програма с участието на едни от утвърдените имена на българската и международната сцена. Сред тях бяха Dub FX, Skiller, „Тангра“, Ангел Демирев, YAVI, Two Cities One World, Orimbe, Ibrahim и Sundragon.

Фестивалната програма предложи разнообразие за посетителите- музикални изпълнения, арт базар, спортни активности и възможности за преживявания сред природата. Част от събитията се проведоха на открито, сред красивата природа на Бели Искър и Рила.

Силен старт на фестивала даде „Бели Искър Рън“, който превърна фестивалната зона в отправна точка за спортно предизвикателство сред планинските пътеки.

Специални благодарности към организаторите на „Лунен фестивал“ за усилията, енергията и желанието им да развиват това събитие и да превръщат Бели Искър в притегателно място за културни и музикални събития.

Поздравяваме организаторите, участниците и всички, които допринесоха за успешното провеждане на второто издание. Пожелаваме „Лунен фестивал“ да продължава да расте и да се превърне в традиционно събитие в културния календар на Бели Искър и община Самоков.