Работна среща за Общия устройствен план на Община Самоков. Главният архитект на Община Самоков арх. Надежда Клинчева, заедно с експертите от отдел ,,Архитектура и градоустройство” и представители на проектантския екип, проведоха работна среща с кметовете и кметските наместници на населените места в общината във връзка с изработването на Общия устройствен план на община Самоков.

По време на срещата беше представен предварителният проект на ОУП, който ще определи насоките за пространственото и инфраструктурното развитие на общината в дългосрочен план от 20–30 години.

Обсъдени бяха конкретните потребности и перспективи за развитие на населените места, включително възможностите за урбанизиране на територии, разширяване на стопанската дейност и създаване на условия за бъдещи инвестиции.

Сред основните акценти бяха необходимостта от планиране на терени за разширение или изграждане на нови гробищни паркове, определяне на подходящи площадки за пречиствателни станции, актуализиране на информацията за недвижимите културни ценности и по-прецизно отразяване на водните течения в землищата на населените места.

Акцент в разговора беше и по-добрата координация между общинската администрация и кметовете на населените места при планирането и контрола на строителните дейности. Обсъдена беше възможността за извършване на проверки на място преди издаване на разрешения за строеж, когато това е необходимо, с цел предотвратяване на проблеми и гарантиране на законосъобразното и качествено развитие на територията.

Работата по ОУП е важна стъпка към устойчивото и балансирано развитие на цялата община, като поставя основата за планирани инвестиции, модерна инфраструктура и развитие както на Самоков, така и на всички населени места в общината