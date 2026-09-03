Кметът на Божурище откри нова детска площадка

Приятели, представям Ви новата площадка пред блоковете на квартал Пролет в новия квартал! Това е една от най-любимите площадки на нашите малки съграждани, написа кметът на Божурище Георги Димов във Фейсбук.

Тя е изключително просторна за игра и тичане, оградена, заради сигурността на децата и техните родители. Изпълнена по всички европейски стандарти!

Цветовата гама е пълната палитра от най-любимите цветове.

Остават последните щрихи по нейното завършване - предстои поставяне на беседка за отдих и доизграждане на алеи!

Дано бъде весела играта на децата и да пазим това красиво съоръжение!