Кабинетът "Радев":

Кметът на Божурище откри нова детска площадка

03 септември 2026, 12:53 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Божурище
Кметът на Божурище откри нова детска площадка

Приятели, представям Ви новата площадка пред блоковете на квартал Пролет в новия квартал! Това е една от най-любимите площадки на нашите малки съграждани, написа кметът на Божурище Георги Димов във Фейсбук. 

Тя е изключително просторна за игра и тичане, оградена, заради сигурността на децата и техните родители. Изпълнена по всички европейски стандарти!

Цветовата гама е пълната палитра от най-любимите цветове.

Остават последните щрихи по нейното завършване - предстои поставяне на беседка за отдих и доизграждане на алеи!

Дано бъде весела играта на децата и да пазим това красиво съоръжение!

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община Божурище
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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