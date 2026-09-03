Хоротека на Съединението ще се проведе в Елин Пелин

След магията на Жеравна, идва ред на Шопската "Жеравна" - ХОРОТЕКА НА СъЕДИНЕНИЕТО. На 6 септември, когато честваме Деня на Съединението, ще се съберем не просто, за да празнуваме, а за да покажем, че традицията, музиката и българското хоро могат да ни обединят! Тази година организаторите дават на събора специално мото: "ХОРОТЕКА НА СъЕДИНЕНИЕТО" - Единни в ритъма.

И отправят специална покана към всички фолклорни танцови клубове:

Нека се хванем на хорото- ръка за ръка, клуб до клуб, човек до човек!

Нека покажем, че няма значение от кой клуб сме, кой ни е ръководител и откъде идва нашето хоро.

Когато звучи българската музика, всички сме едно!

За празничното настроение ще се погрижи Божидар Златков в компанията на музикантите от трио "Късметлии", а от нас се иска само едно, да бъдем там и да направим хорото голямо!

Денят: 6 септември 2026 г.

Часът: 18:00 часа.

Мястото: в.з.Побит камък/Нови хан - Там, където е минавала границата на Княжество България и Източна Румелия.

Поводът: 141 години от Съединението на България и 41-ви традиционен събор "Обединението прави силата".

Каним всички танцови клубове, всички любители на българския фолклор и всички, които обичат хорото, да станат част от тази празнична среща!

Елате с вашите хòра и с вашите хорà, с вашите приятели и с вашето настроение.

Хванете се за ръка и нека заедно създадем най-голямото хоро на СъЕдинението!

Побит камък ни очаква!

А хорото ще започне от всички нас!

ЕДИН РИТЪМ • ЕДНО ХОРО • ЕДНА БЪЛГАРИЯ 🇧🇬

Община Елин Пелин

Кметство Нови хан

НЧ "Иван Вазов-1928" село Нови хан