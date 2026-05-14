След 50 години: Болницата в Елин Пелин се сдоби с нов рентген

След повече от половин век служба на хиляди пациенти, старият рентгенов апарат в МБАЛ - Елин Пелин вече остава в историята. На негово място болницата разполага с нов, съвременен дигитален рентген Siemens Luminos Impulse — важна крачка към модернизирането на здравеопазването в нашата община.

Новият апарат осигурява по-високо качество на образите, по-бърза и прецизна диагностика, по-ниско лъчево натоварване и по-добри условия както за пациентите, така и за медицинските специалисти.

Рентгеновият кабинет се намира в същото помещение, в което десетилетия наред е работил старият апарат, но днес то е изцяло обновено, за да отговаря на всички съвременни изисквания. Предстоят финалните процедури по сертифициране и лицензиране, след което новият рентген ще започне да обслужва жителите на община Елин Пелин и региона.

Закупуването на новия рентгенов апарат е резултат от общите усилия на МБАЛ - Елин Пелин и Община Елин Пелин, която последователно подкрепя обновяването на материалната база, модернизирането на местното здравеопазване и подобряването на условията за лечение и грижа за хората.

За нас доброто здравеопазване носи сигурност. А най-важното за всеки човек е да знае, че необходимата медицинска помощ е близо до него.