Части от МОЧА може да останат в новата визия

Общината ще търси широк обществен диалог за бъдещето на пространството в Княжеската градина и за демонтирания Паметник на Съветската армия. Това каза заместник-кметът по градско планиране и развитие Любомир Георгиев в ефира на bTV. „Това е много чувствителна ситуация и бих желал да постигнем консенсус или поне компромис какво да има на това място“, заяви той. Според него още от лятото ще започнат обществени обсъждания и събития за събиране на идеи както за паметника, така и за цялата Княжеска градина.

„Не само паметникът, а цялата градина има нужда от обновяване“, каза Георгиев. Той изрази мнение, че пълното премахване на следите от паметника не е правилен подход. „Не работи добре, когато се опиташ да заличиш една памет. По-скоро това създава възможност за избелване на нейните интерпретации“, коментира заместник-кметът. И допълни: „Смятам, че ако го заличим и никаква следа не остане от него, ние си правим лоша услуга“.

По думите му е възможно части от монумента да останат като елемент от бъдещата концепция за пространството. „Може да се окаже, че части от този паметник присъстват там, но не са на пиедестала. Може да се окаже и че нищо от него няма да остане. Не искам да предопределям крайния резултат“, каза Георгиев.