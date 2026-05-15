Нова линия и промени в градския транспорт на София

Промени в трамвайната мрежа на София, с които се подобрява транспортното обслужване на кварталите "Западен парк" и "Захарна фабрика" от 18 май тази година въвеждат от Столична община. Целта е да се осигурят по-бързи и удобни връзки с централната градска част и с южните райони на столицата, включително директен достъп до метростанция "Витоша".

ОЩЕ: Трима кандидати за преместване на трамвайното трасе от бул. "Скобелев"

Промените се въвеждат във връзка с финалния етап на временната организация на движение по бул. "Александър Стамболийски" и са насочени към по-добро използване на съществуващата трамвайна инфраструктура и по-ефективна организация на маршрутите.

Нова трамвайна линия № 13

Основната новост е разкриването на трамвайна линия № 13, която ще се движи от ж.к. „Захарна фабрика“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“.

Новата линия създава директна връзка между западните квартали и южната част на София, без необходимост от прекачване. За жителите на „Захарна фабрика“ това означава по-бърз достъп както до центъра, така и до един от най-важните транспортни възли в града.

Промяна в маршрута на трамвай № 1

От 18 май трамвайна линия №1 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ през пл. „Македония“ и пл. „Възраждане“ до ж.к. „Западен парк“.

ОЩЕ: Модернизация: София купува 80 нови трамвая

С тази промяна жителите на „Западен парк“ получават директна връзка с широкия център и южните части на София, а кварталът ще бъде обслужван от две трамвайни линии с допълващи се маршрути.

Възстановява се постоянният маршрут на трамвай № 10

От същата дата се възстановява и постоянният маршрут на трамвайна линия №10. Линията отново ще се движи от ж.к. „Западен парк“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“.

Така се възобновява една от ключовите директни връзки между западната и южната част на града.

Променят се и разписанията на трамвайни линии № 3 и 10, така че да се осигури синхронизирано движение между:

линиите № 1 и 10 от ж.к. „Западен парк“;

линиите № 3 и 13 от ж.к. „Захарна фабрика“.

Това ще намали времето за изчакване и ще направи пътуването по-предвидимо и удобно за пътниците.

По-добра свързаност за западните квартали

С промените Столичната община разширява възможностите за придвижване на жителите на западните райони на София. Новите маршрути осигуряват директни връзки с централната градска част, по-лесен достъп до метростанция „Витоша“, по-малко прекачвания и по-добра координация между отделните линии.

Промените са част от последователната политика на Столичната община за подобряване на градския транспорт чрез оптимизация на маршрутите и по-добро съобразяване на транспортната мрежа с реалните нужди на гражданите.