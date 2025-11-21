Община Самоков почете Деня на християнското семейство

Днес в храм „Успение Богородично“ се състоя тържество по повод християнския празник Въведение Богородично – Ден на християнското семейство и християнската младеж. Специален гост на празника бе Негово преосвещенство Браницки епископ Йоан, викарий на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил. Сред присъстващите бяха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, секретарят на общината Станислава Цветкова, началникът на РУО – София област Росица Иванова, Даниела Трохарова – началник отдел в общината, директори на училища, учители, родители и граждани.

Празникът беше организиран от Самоковското архиерейско наместничество и ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“. Децата представиха впечатляващ рецитал, посветен на християнското семейство и неговите ценности, изпълниха църковни песнопения и отправиха слова, посветени на Божията майка. След празничната програма приветствие към всички деца и гости отправи и архиерейският наместник отец Михаил Колев.

Негово преосвещенство епископ Йоан поздрави децата за прекрасната програма и ги насърчи да следват вярата, добродетелите и примера на Божията майка и нейния син. Той благодари за топлия и вдъхновяващ празник, изпълнен с духовност и надежда.

Кметът инж. Ангел Джоргов също изрази благодарност към викария на Негово Светейшество за уважението и подкрепата. „Хората в нашия град са вярващи и Вашето присъствие е много ценно за тях“, отбеляза кметът. Той благодари и на директора на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ Ирена Коцева и на ръководителите на децата за силното, емоционално и въздействащо тържество. Коцева припомни, че вече 26 години в училището се изучава религия под различни форми. Тя изказа благодарност към родителите за доверието и подчерта, че децата, които влизат в храма, се учат да ценят добродетелите и духовните основи на нашата култура.

Ден изпълнен с духовност и доброта, който напомня, че най-ценното в живота са семейството, традициите и вярата.

Същевременно днес храм „Въведение Богородично“ – Долномахаленската църква, отбелязва своя храмов празник. Тържествената света литургия беше възглавена от Негово преосвещенство Браницки епископ Йоан, викарий на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит. Епископ Йоан беше посрещнат от кмета на община Самоков, инж. Ангел Джоргов, и местното духовенство.

В своето слово той благослови миряните и припомни духовния смисъл на Въведението – момента, в който малката Мария, едва тригодишна, е въведена в храма. Празникът почита и Деня на християнското семейство и на християнската младеж, когато молитвите са насочени към здравето и благополучието на децата и семействата, към повече духовен мир, единство и доброта.

Инж. Джоргов благодари на епископ Йоан, подчертавайки, че жителите на Самоков винаги се радват на неговото присъствие и на това на патриарх Даниил, които допринасят за още по-тържествена атмосфера в празничните дни. Той припомни, че в Самоков Света Богородица е на особена почит – неслучайно четири от шестте църкви в града носят нейното име.

Нека празникът донесе светлина, благодат и повече добри дни за всички самоковци