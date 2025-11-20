"След инцидента с изгорелите автобуси": Общинският съвет в Костинброд отпусна пари за закупуването на нови

На извънредно заседание на Общинският съвет в Костинброд бе взето решение да бъдат отпуснати 400 000 лева за закупуване на нови автобуси, след като тази нощ при пожар изгоряха част от тях. Те са собственост на общинско дружество „Общински превози – Костинброд“. Това каза пред БТА след края на заседанието председателят на съвета д-р Атанас Тенев. Предложението бе прието с пълно мнозинство.

Тенев посочи, че част от средствата ще отидат и за покриване на щетите. Ще бъде решено как ще бъдат купени автобусите и каква част от средствата ще отидат за тях и за покриване на щетите от пожара. Средствата са осигурени чрез заем.

Предстои да се търсят най-добрите оферти за автобуси. Има вече запитвания към някои фирми.

По-рано областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска каза, че Община Костинброд ще успее да се справи с поддържането на обществения транспорт. Жителите ще бъдат превозвани нормално.