Любопитно:

Община Самоков се закани на замърсителите

25 март 2026, 21:10 часа 478 прочитания 0 коментара
Община Самоков действа решително и без компромиси срещу всички, които замърсяват с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Благодарение на разширената система за видеонаблюдение и високия клас камери, разположени на стратегически точки, тази нощ бе установен поредният нарушител. Технологията позволява ясно разпознаване на регистрационните номера и проследяване на движението на автомобилите по всички входно-изходни артерии на града. Нарушителят беше идентифициран, съставен му бе акт и бе задължен незабавно да събере изхвърления отпадък и да го транспортира до Регионалния център за управление на отпадъците.

Дежурният център за наблюдение на Община Самоков работи денонощно – 24/7. Контролът е непрекъснат, с фокус върху рисковите зони в северната част на града и входящия трафик от посока София. При всяко установено нарушение аварийното звено реагира незабавно – без изключения и без компромиси.

От началото на годината нарушители се установяват ежедневно. На всички се съставят актове и се разпорежда незабавно почистване и извозване на отпадъците за тяхна сметка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Община Самоков няма да отстъпи от тази политика. Мерките са строги, контролът – постоянен, а санкциите – неизбежни.

Ликвидирането на нерегламентираните сметища поглъща сериозен финансов ресурс – средства, които могат да бъдат инвестирани в по-чиста, по-подредена и по-добра градска среда за всички.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес