Общинарите ще гласуват отпускането на заем за борба с кризата с боклука в София

Предложението

Предложението за заема е на групата на общинските съветници от „Спаси София“, а в доклад на кмета Васил Терзиев се посочва каква техника да бъде закупена, обясни председателят на „Спаси София“ Борис Бонев.

"Това е съгласувано общо действие по време на онзиденшния председателски съвет между представители на всички политически партии в Общинския съвет и кмета Терзиев. От името на Общинския съвет ясно заявихме, че Терзиев, ако даде план за справяне с кризата, ще получи съдействие от страна на общинските съветници.

Той заяви, че в рамките на следващите няколко седмици ще представи такъв план, което мисля, че е твърде бавно, но все пак е важна стъпка за решаване на кризата. Но трябва да предупредя - тази криза няма да бъде решена скоро, защото само след месец и половина изтичат още договори за почистване, до края на годината - за почти цяла София, а няма как за 2 месеца да бъде изграден необходимият капацитет на общинските дружества и общинското предприятие, за да може да поеме на практика почистването на 1 млн. души", заяви Борис Бонев.

